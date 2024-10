Seleção dos EUA libera Pulisic de amistoso contra o México

Christian Pulisic, principal jogador da seleção dos Estados Unidos, o jovem Ricardo Pepi e outros três jogadores não viajarão a Guadalajara para o amistoso contra o México daqui a dois dias, informou a federação americana neste domingo (13).

Esses jogadores foram liberados como medida de prevenção pelo técnico Mauricio Pochettino, que estreou no comando do 'Team USA' no sábado, com vitória por 2 a 0 sobre o Panamá.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pulisic, atacante do Milan, foi o destaque da partida em Austin (Texas) e deu a assistência para Yunus Musah abrir o placar.