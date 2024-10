Irã considera 'ilegais' as novas sanções dos EUA contra o seu setor petrolífero

O Irã qualificou neste domingo (13) como "ilegais e injustificadas" as sanções dos EUA anunciadas na sexta-feira contra o seu setor petrolífero, tomadas "em resposta" ao ataque de Teerã contra Israel em 1º de outubro, segundo Washington. As sanções visam todo o setor petrolífero, segundo um comunicado do Departamento do Tesouro, e também vinte navios e empresas localizadas no exterior, supostamente envolvidas no transporte de petróleo e materiais petroquímicos iranianos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em um comunicado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baqai, defendeu o ataque contra Israel e "condenou firmemente" as sanções, que descreveu como "ilegais e injustificadas".

Com esta medida, Washington busca acentuar a pressão financeira sobre Teerã e "limitar a capacidade do regime de arrecadar as receitas necessárias para desestabilizar a região e atacar os parceiros dos Estados Unidos", afirmou o Tesouro. "A política de ameaças e pressão máxima" não tem efeito sobre "a vontade do Irã de defender a sua soberania, a sua integridade territorial, os seus interesses nacionais e os seus cidadãos de qualquer violação e agressão estrangeira", acrescentou Baqai. Na sua opinião, estas sanções contribuirão para permitir que Israel "continue matando inocentes".