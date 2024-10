Flórida se prepara para chegada do furacão Milton

Agência dos EUA adverte que furacão será "catastrófico e mortal" e pede que moradores deixem a área ou busquem lugares seguros.A Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês) advertiu nesta quarta-feira (09/10) que o furacão Milton, que deve atingir a costa oeste da Flórida entre a noite desta quarta e a manhã desta quinta-feira, será "catastrófico e mortal" e pediu que as pessoas usem essas últimas horas para deixar a área e, para aqueles que não conseguirem, que "busquem refúgios seguros imediatamente". O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) emitiu um alerta de tornados para partes do sul da Flórida, ao mesmo tempo em que voltou a pedir que as pessoas expostas ao furacão Milton, especialmente na costa oeste, saiam de suas casas se as autoridades locais exigirem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quarta-feira à população da Flórida que se proteja da chegada iminente do furacão. "É, literalmente, uma questão de vida ou morte", afirmou. Biden disse que, na última semana, sua equipe "fez todo o possível" para se preparar para a chegada do Milton. A expectativa das autoridades americanas é que o furacão pode se tornar o "mais devastador em 100 anos". Em boletim, o NHC informou que vários tornados começaram a se desenvolver em partes do sul da península da Flórida à medida que o "extremamente perigoso" furacão Milton, de categoria 4 (de um máximo de 5) na escala Saffir-Simpson, se aproxima da costa oeste do estado. O sistema tem ventos máximos sustentados de 230 km/h e está se movendo para nordeste a uma velocidade de translação de 28 km/h. De acordo com a previsão, o núcleo de Milton se deslocará pelo leste do Golfo do México hoje e "atingirá a costa centro-oeste da Flórida na noite de quarta-feira", uma grande região sob alerta de furacão, e depois atravessará a península e se deslocará para o Atlântico. "Furacão extremamente perigoso" Os meteorologistas esperam que Milton continue sendo um "furacão extremamente perigoso" quando atingir a costa centro-oeste da Flórida na noite desta quarta-feira e que mantenha a força de furacão à medida que se desloca pela península da Flórida até quinta-feira. A previsão é de que Milton "enfraqueça gradualmente" à medida que se desloca para o leste sobre o Atlântico ocidental, e é provável que se torne uma tempestade extratropical no início da sexta-feira. Uma grande preocupação é a maré de tempestade que Milton pode causar na baía de Tampa, variando de 3 a 4,5 metros de altura. Ventos com força de tempestade tropical podem atingir a região da baía de Tampa já na manhã de quarta-feira. Ventos devastadores também são esperados em partes da costa oeste da Flórida, onde um alerta de furacão está em vigor. A previsão dos meteorologistas do NHC é que Milton "continue sendo um furacão ao cruzar a península da Flórida". As fortes chuvas que Milton despejará na península da Flórida até quinta-feira acarretarão "risco de inundações urbanas catastróficas", especialmente em regiões onde as inundações costeiras e terrestres se combinam. A chegada do sistema ocorrerá menos de duas semanas depois da passagem de outro furacão, Helene, que deixou um rastro de mais de 800 quilômetros de devastação nos estados do sudeste, com intensidade especial na Carolina do Norte, após entrar no noroeste da Flórida como um furacão de categoria 4 em 26 de setembro. Com mais de 230 mortes, esse foi o furacão mais mortal dos EUA desde o Katrina, em 2005. Desinformação Biden elogiou o trabalho feito pelos estados afetados para minimizar seu impacto, mas também criticou, sem citar nomes, as dúvidas levantadas principalmente pelo ex-presidente e candidato republicano Donald Trump (2017-2021) sobre o uso de recursos da Fema. "Nas últimas semanas, houve uma promoção imprudente, irresponsável e implacável da desinformação e de mentiras diretas que perturbam as pessoas. Isso está minando a confiança no incrível trabalho de resgate e recuperação", lamentou Biden, observando que foi dito até mesmo que ele controlava o clima e enviava essas tempestades para estados sob controle republicano. O presidente recebeu as últimas informações sobre a situação em uma reunião virtual com as principais agências envolvidas, que também contou com a presença da vice-presidente e candidata democrata às eleições de 5 de novembro, Kamala Harris. "Kamala e eu continuamos a pressionar as empresas para que mantenham estáveis os preços da gasolina, dos voos e dos produtos que as pessoas precisam. Estamos trabalhando com autoridades locais e estaduais para apoiar as comunidades afetadas", disse Biden. md (EFE, AFP, ots)