Deschamps sobre Mbappé: 'Jogadores fazem o que quiserem nos dias de folga'

"Kylian me mandou uma mensagem antes do jogo", acrescentou o treinador.

Ao ser perguntado sobre a ida de Kylian Mbappé a uma boate no dia do jogo entre França e Israel, o técnico dos 'Bleus', Didier Deschamps, disse neste domingo (13) no programa de televisão Telefoot que "se os jogadores têm dias de folga, têm a liberdade de fazer o que quiserem".

"Acho que é exagerado. Cada um tem o direito de pensar o que quiser. Quando se trata de Kylian, tudo toma grandes proporções. Não é um assunto importante para nós. Conversamos com ele antes e depois do jogo. O amor de Kylian pela seleção não deixa dúvidas. Estamos ansiosos para que ele volte", explicou Tchouaméni em Bruxelas, onde a França enfrenta a Bélgica na segunda-feira.

"Cada um faz o que quer com seu tempo libre", havia comentado o zagueiro Wesley Fofana no sábado. "É um grande cara, um grande profissional, administra a carreira como quiser", disse no sábado o jogador do Chelsea.

Mbappé "tem dias de descanso, faz o que quiser. Não há dúvida quanto ao seu compromisso com a seleção francesa, com tudo o que ele já fez", opinou o meio-campista Mattéo Guendouzi.

