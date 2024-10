Unifil diz à AFP que sofreu 'muitos danos' às suas posições no sul do Líbano

Um porta-voz das forças de paz da ONU no Líbano (Unifil) garantiu neste sábado (12) que os confrontos entre Israel e o Hezbollah no sul do país causaram "muitos danos" às suas posições.

O trabalho é "muito difícil porque há muitos danos, mesmo dentro das bases", disse à AFP o porta-voz da Unifil, Andrea Tenenti.

"Ainda ontem à noite, na posição das forças de paz ganenses, do lado de fora, a explosão foi tão forte que destruiu gravemente alguns dos contêineres que estavam do lado de dentro".