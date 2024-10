Sinner garante fim de ano como nº 1 e vai à final do Masters de Xangai com Djokovic

O tenista italiano Jannik Sinner venceu neste sábado (12) o tcheco Tomas Machac (N.33) e para se garantir como o número 1 do mundo ao final da temporada e avançar à final do Masters 1000 de Xangai, na qual terá pela frente o sérvio Novak Djokovic (N.4).

Em meio a um caso de doping ainda a resolver, Sinner, que este ano foi campeão do Aberto da Austrália e do US Open, alcançará a marca de 65 vitórias e apenas seis derrotas no ano e superaria seu rendimento de 2023 se vencer Djokovic na final de domingo.

- Djokovic em busca do 100º título -

'Nole', por sua vez, ainda não disputou nenhuma final no circuito da ATP desde a derrota para o espanhol Carlos Alcaraz (N.2) em Wimbledon, apesar da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.