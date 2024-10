Israel declara como zona militar fechada outras cinco áreas de sua fronteira com o Líbano

O Exército israelense delineou neste sábado (12) uma nova zona militar fechada em cinco áreas ao longo de sua fronteira com o Líbano, onde suas tropas estão realizando uma ofensiva aérea e terrestre contra o movimento islamista Hezbollah.

“Após uma avaliação da situação, as áreas de Zarit, Shomera, Shtula, Netua e Even Menachem, no norte de Israel, serão declaradas zona militar fechada a partir das 20h de hoje (14h em Brasília)”, disse o Exército em um comunicado, acrescentando que a partir de agora ‘a entrada é proibida’.

