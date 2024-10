EUA ataca grupo Estado Islâmico na Síria

As forças dos EUA "conduziram uma série de ataques aéreos contra vários campos conhecidos do EI na Síria nas primeiras horas da madrugada de 11 de outubro", disse o Comando Central militar (Centcom) em um comunicado no X, usando um acrônimo para o grupo militante islamista.

O Exército dos EUA tem cerca de 900 soldados na Síria como parte da coalizão internacional que foi criada em 2014 para ajudar a combater o grupo armado, que assumiu o controle de vastas áreas do Iraque e da Síria.

As forças da coalizão contra o EI foram atacadas dezenas de vezes com drones e foguetes no Iraque e na Síria, enquanto a violência relacionada com a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza desde o ano passado envolveu militantes de todo o Oriente Médio, incluindo o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano.

As tropas americanas realizaram vários ataques de retaliação contra fações militantes no Iraque e na Síria.