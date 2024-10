Chuvas deixam oito mortos no país

Oito pessoas morreram após fortes chuvas no país, que deixaram mais de 1 milhão de pessoas sem luz no estado de São Paulo, segundo autoridades.

Partes do centro e Sudeste registram tempestades desde ontem (com até 100 mm de chuva por dia e ventos de 100 km/h) e granizo, após uma forte seca, informou o Inmet.

Em Brasília, as chuvas foram recebidas co alívio, após um recorde de mais de 165 dias de seca. Funcionários tiveram que abrir o guarda-chuva no plenário da Câmara dos Deputados devido a um vazamento de água pluvial, que afetou equipamentos eletrônicos no local, mostram imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais.