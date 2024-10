Boeing anuncia corte de 10% de sua força de trabalho

Greve prejudica produção de aviões e leva gigante do setor aeroespacial a impor demissões em todas as esferas administrativas, além de atrasar em um ano a entrega dos novos modelos 777X.A empresa aeroespacial americana Boeing anunciou na sexta-feira (11/20) que planeja cortar 17.000 empregos, ou seja, 10% de sua força de trabalho global. A decisão foi tomada após uma previsão de perdas significativas para o terceiro trimestre, após uma greve de trabalhadores nas instalações da empresa em Seattle. Os funcionários da Boeing afiliados à Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM) iniciaram as paralisações em 13 de setembro após rejeitarem por ampla maioria uma oferta salarial. A greve, envolvendo 33.000 trabalhadores, interrompeu a produção dos aviões Boeing 737 Max, 767 e 777X. O diretor-executivo da Boeing, David Calhoun, afirmou que a empresa precisa redefinir sua força de trabalho para "se alinhar à nossa realidade financeira". Ele disse que os cortes "incluirão executivos, gerentes e funcionários". Em outro comunicado, a Boeing, que divulgará os lucros do terceiro trimestre em 23 de outubro, informou que espera obter uma receita de 17,8 bilhões de dólares (R$ 99 bilhões), além de um prejuízo por ação de 9,97 dólares e fluxo de caixa operacional negativo de 1,3 bilhão. Atraso na entrega do 777X Segundo Calhoun, a Boeing informou aos clientes que projeta a partir de agora para 2026 as primeiras entregas dos modelos 777X, ao invés de 2025. O atraso se deve aos desafios que a empresa enfrentou no desenvolvimento da aeronave, assim como à suspensão dos testes de voo e à greve. A Boeing já havia enfrentado problemas de certificação com o 777X que atrasaram significativamente o lançamento do avião. O fechamento de um acordo para pôr fim à greve é visto como fundamental para a empresa. A agência de classificação S&P estima que a greve esteja custando à Boeing 1 bilhão de dólares por mês, além de colocá-la em risco de perder sua valiosa classificação de crédito de categoria de investimento. Bem antes do início da greve, a empresa já lutava para se recuperar dos estragos causados à sua reputação pela explosão em pleno voo de uma janela e um peça da fuselagem em um avião novo em janeiro. O incidente – apenas um entre vários protagonizados pela Boeing – expôs falhas nos protocolos de segurança e levou as agências reguladoras americanas a restringirem a produção da empresa. rc (AFP, Reuters)