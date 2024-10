Bielsa diz que críticas de Suárez não influenciaram na derrota do Uruguai pelas Eliminatórias

O técnico da seleção do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, disse que as declarações de Luis Suárez sobre seu relacionamento com os jogadores não tiveram influência na derrota da 'Celeste' por 1 a 0 diante do Peru, na sexta-feira (11), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"O que aconteceu na semana não tem vínculo com a forma como jogamos, nem creio que tenha tido efeito o fato de ter sido uma semana com muita efervescência. Não condiciona nem explica o resultado", declarou Bielsa em entrevista após a partida.

A seleção peruana conseguiu a vitória com um gol nos minutos finais do zagueiro Miguel Araújo, deixando em evidência a falta de ideias ofensivas do Uruguai, que agora soma dois empates e uma derrota nos últimos três jogos pelas Eliminatórias.