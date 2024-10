AFP e BBC News estão entre os vencedores do prêmio francês Bayeux para correspondentes de guerra

O fotógrafo da AFP em Gaza, Mahmud Hams, ganhou o prêmio Bayeux para correspondentes de guerra na França na categoria fotografia, neste sábado (12), em uma competição que também homenageou Andrew Harding, da BBC News, por seu trabalho no rádio.

“Dedico esta vitória a todos os jornalistas que cobrem a guerra em Gaza com coragem e honestidade”, disse à AFP Hams, que foi homenageado na 31ª edição do Prêmio Bayeux para Correspondentes de Guerra, que é dominado pelo conflito no território palestino. Na categoria de televisão, Mohammed Abu Safia e John Irvine, da ITV News, e Rami Abou Jamous, da Orient XXI, foram premiados na categoria de mídia impressa.

