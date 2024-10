Toyota volta à Fórmula 1 em parceria com a escuderia Haas

A fabricante japonesa esteve presente na Fórmula 1 com carros e motores próprios entre 2002 e 2009, antes de se retirar sem ter vencido nenhuma corrida.

A Toyota contribuirá com sua alta tecnologia para a Haas e poderá formar seus próprios engenheiros, mecânicos e pilotos no ecossistema da Fórmula 1.

A fabricante de automóveis Toyota vai voltar à Fórmula 1 depois de chegar a um acordo com a equipe americana Haas, anunciou nesta sexta-feira (11) a marca japonesa.

Atualmente participa dos Campeonatos Mundiais de Endurance (WEC) e de Rally (WRC) com sua escuderia Gazoo Racing.

Já a Haas está presente na Fórmula 1 desde 2016. É uma equipe criada pelo americano Gene Haas, dono de uma grande empresa de máquinas e ferramentas dos Estados Unidos.

Equipada com motores Ferrari, tem como chefe de equipe o engenheiro japonês Ayao Komatsu e este ano conta com a dupla de pilotos formada pelo alemão Nico Hulkenberg e pelo dinamarquês Kevin Magnussen, que serão substituídos no próximo ano pelo francês Esteban Ocon e pelo britânico Oliver Bearman.