Putin e Pezeshkian afirmam ter posições 'próximas' no cenário internacional

"Trabalhamos juntos ativamente no cenário internacional e nossa avaliação dos acontecimentos mundiais são quase sempre muito próximas", disse Putin a Pezeshkian.

Os dois dirigentes falaram por volta de uma hora, segundo o Kremlin, coincidindo com sua participação em um fórum regional em Asgabate, Turcomenistão. Foi o primeiro encontro físico entre os dois líderes desde a eleição do mandatário iraniano em julho.

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo iraniano, Masud Pezeshkian, afirmaram, nesta sexta-feira (11), ter posições "próximas" sobre vários temas internacionais, em um contexto de conflito no Oriente Médio e após mais de dois anos e meio da ofensiva russa na Ucrânia.

"As relações com o Irã são uma prioridade para nós e se desenvolvem com sucesso", acrescentou em um breve discurso transmitido pela televisão estatal russa.

Pezeshkian também enfatizou a crescente proximidade com Moscou.

"Nossas posições no cenário internacional são similares", assegurou Pezeshkian, segundo uma tradução oficial divulgada pela televisão russa.