Obama ataca 'loucura' de Trump e pede 'virada de página' com Kamala

“É uma loucura”, a única coisa que importa “é seu ego, dinheiro e status", disse Barack Obama sobre Donald Trump nesta quinta-feira, durante um evento de campanha na Pensilvânia, em que pediu uma "virada de página" e apoio a Kamala Harris nas eleições presidenciais americanas.

O carismático ex-presidente democrata, 63, entrou com tudo na campanha para apoiar a vice-presidente em Pittsburgh, berço da indústria do aço americana. Disse entender a frustração com os problemas causados pela pandemia, mas que não compreende "por que alguém poderia pensar que Donald Trump vai mudar as coisas" para melhor, quando "não há absolutamente nenhuma prova de que esse homem pense em alguém mais do que nele mesmo".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Candidato republicano à Casa Branca, Trump vê o poder apenas "como um meio para um fim”, e quer que a classe média “pague o preço de outro enorme corte de impostos, que beneficiaria principalmente ele e seus amigos", afirmou Obama. “Ele diz ter conceitos de um plano" para o país, enquanto Kamala "tem um plano real”, ressaltou o ex-presidente.