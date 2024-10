Dow Jones e S&P 500 fecham com recordes

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira, impulsionada pelos resultados do setor bancário e pelos dados da inflação nos Estados Unidos.

O Dow Jones (+0,97%) e o S&P 500 (+0,61%) fecharam com recordes. No caso do S&P 500, foi o 45º recorde do ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O índice Nasdaq subiu 0,33%.