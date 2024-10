Djokovic vence Mensik e vai enfrentar Fritz nas semifinais do ATP 1000 de Xangai

O tenista sérvio Novak Djokovic (4º do ranking da ATP) e o americano Taylor Fritz (7º) vão se enfrentar nas semifinais do Masters 1000 de Xangai depois de terem vencido nesta sexta-feira (11) o surpreendente tcheco Jakub Mensik (65º), de 19 anos; com parciais de 6-7 (4-7), 6-1 e 6-4, e o belga David Goffin (66º), por 6-3 e 6-4, respectivamente. No sábado, Fritz tentará desencantar em seu décimo duelo contra Djokovic, que soma nove vitórias em nove jogos contra o americano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O último encontro entre os dois foi em janeiro, nas quartas de final do Aberto da Austrália.

O jovem Mensik, grande surpresa do torneio depois de ter eliminado Grigor Dimitrov (10º) e Andrey Rublev (6º), conseguiu vencer a lenda sérvia no tie-break do primeiro set, com a serenidade necessária para marcar sete dos últimos oito pontos. Mas 'Djoko' se impôs no restante da partida e venceu os dois seguintes com autoridade. No terceiro set Djokovic conseguiu ficar em vantagem apesar de sentir um desconforto no joelho direito que o obrigou a solicitar o atendimento médico.