Uma a cada oito meninas foi vítima de agressão sexual no mundo (Unicef)

Mais de 370 milhões de mulheres - uma a cada oito - foram agredidas sexualmente ou estupradas antes de completarem 18 anos, denunciou nesta quinta-feira (10) o Unicef, que alertou para as "consequências devastadoras" para as vítimas e pediu uma "ação mundial urgente".

Se incluídas as formas de violência sexual “sem contato”, como o abuso verbal ou pela internet, o número de menores e mulheres afetadas sobe para 650 milhões em todo o mundo - uma a cada cinco -, ressaltou a organização de defesa da infância.

As adolescentes de 14 a 17 anos são as mais afetadas, segundo a primeira estimativa mundial, divulgada na véspera do Dia Internacional da Menina.