Trump diz que aplicará tarifa de 100% a 200% a carro chinês fabricado no México

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, voltou a abordar as medidas sobre o ingresso de carros da China no país e disse que pretende impor tarifas de 100%, talvez 200%, às empresas chinesas que fabricam veículos no México.

Em discurso em evento no Clube Econômico de Detroit, Trump reiterou, nesta quinta-feira, que tentará reduzir o imposto das empresas de 21% para 15%, mas só para as companhias que fizerem seus lucros nos EUA.

O ex-presidente voltou a prometer que tornará a indústria automotiva dos EUA mais forte e dinâmica. "Nossa indústria terá um renascimento nunca visto antes", disse. "Quero que as companhias da Alemanha construam unidades nos EUA".