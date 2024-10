Transportadores e comerciantes protestam contra extorsões e assassinatos no Peru

A novidade no protesto foi a participação, com panelas e colheres, de pelo menos mil comerciantes de mercados dos populares distritos de Puente Piedra e Carabayllo, que também exigem do governo medidas para combater a criminalidade.

Autoridades mobilizaram 38 ônibus das Forças Armadas para garantir a mobilidade nas áreas afetadas, informou o Ministério da Defesa.

O protesto busca pressionar o Congresso e a presidente Dina Boluarte para que implementem novas medidas contra os criminosos que praticam extorsão.

Após uma primeira manifestação e paralisação do transporte em Lima, no dia 26 de setembro, o governo decretou estado de emergência em 14 dos 43 distritos da capital, uma medida que contou com o apoio dos militares no controle da segurança.