Rússia confirma que Trump enviou testes de covid a Putin durante pandemia

No entanto, segundo a presidência russa, tratava-se apenas de uma cooperação internacional em plena pandemia.

Bob Woodward, lenda do jornalismo americano, afirma, em um novo livro, que o republicano Donald Trump enviou secretamente lotes de testes de covid-19 ao presidente russo, Vladimir Putin.

"Era o início da pandemia, [...] os primeiros testes não funcionavam bem e no início havia uma escassez de material. Naquele momento, todos os países tentavam fazer trocas", declarou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, durante uma entrevista por telefone com jornalistas.

"Nós enviamos um lote de respiradores artificiais [aos Estados Unidos] e os americanos nos enviaram esses testes", acrescentou, em resposta às afirmações do livro de Woodward.

Peskov, contudo, voltou a desmentir outra afirmação do jornalista, que assegura que Trump falou com Putin em segredo por até sete vezes desde que deixou a Casa Branca em 2021.