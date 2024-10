Petróleo sobe impulsionado por risco de resposta israelense contra o Irã

Os preços do petróleo subiram, nesta quinta-feira (10), diante do temor dos investidores de uma possível represália israelense contra instalações petrolíferas no Irã, enquanto também avaliavam o impacto do furacão Milton nos Estados Unidos.

Assim, a cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 3,68%, para 79,40 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano e com vencimento em novembro, subiu 3,56%, para 75,85 dólares.

"Alguns pensam que Israel se aproxima de algum tipo de ataque em resposta aos lançamentos de mísseis iranianos [...] e há forte possibilidade de que as instalações petrolíferas iranianas estejam no ponto de mira", explicou Stewart Glickman, analista da CFRA.