ONG processa nos EUA militar salvadorenho por assassinato de jornalista holandês em 1982

A ação foi apresentada em um tribunal da Virgínia, leste do país, onde vive o militar aposentado Mario Reyes, informou o Center for Justice & Accountability (CJA, Centro de Justiça e Responsabilidade), em um comunicado.

Junto com Jan Kuiper, foram assassinados os jornalistas Koos Jacobus Andries Koster, Hans Lodewijk ter Laag e Johannes Jan Willemsen, que estavam filmando um documentário no país centro-americano.

Em agosto, um tribunal salvadorenho ordenou o julgamento de Reyes, do ex-ministro da Defesa José Guillermo García e do coronel Francisco Morán pelo assassinato dos quatro holandeses.

A Morán e Reyes é atribuída a "autoria indireta" dos assassinatos, enquanto García é acusado de "comissão por omissão". Os três estão aposentados e em idade avançada: Reyes tem 84 anos, García, 89, e Morán, 90.

A Justiça salvadorenha solicitou aos Estados Unidos a extradição de Reyes.

O comunicado do CJA foi divulgado em El Salvador pela Fundação Comunicándonos, que representa no país as famílias dos jornalistas assassinados e colabora com a ONG americana.