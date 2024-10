Navio é danificado por projétil na costa do Iêmen, segundo agência marítima britânica

Um navio foi danificado nesta quinta-feira por um "projétil" perto do porto de Hodeidah, controlado pelos rebeldes huthis, no oeste do Iêmen, anunciou a agência britânica de segurança marítima UKMTO, que não relatou vítimas.

A agência não indicou a origem do navio ou quem estava por trás do ataque, mas os huthis frequentemente reivindicam disparos contra navios que consideram ligados a Israel no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

O capitão afirmou que o navio foi "atingido por um projétil desconhecido" e que "sofreu danos", segundo comunicado da UKMTO.