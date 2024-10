'Moedas' de plástico alimentam a economia sustentável nas praias paradisíacas da Colômbia

No Pacífico colombiano, o plástico reciclado das praias agora é moeda corrente: uma economia para ajudar as crianças e, ao mesmo tempo, mitigar a poluição que aflige um destino paradisíaco, mas pobre, do país.

Em Bahía Málaga, uma enseada marítima pertencente ao município de Buenaventura, as crianças se aproximam da janela de um prédio de madeira colorida.

Em troca das tampinhas de plástico que coletaram nesse território turístico, mas cheio de lixo, elas recebem moedas de plástico fictícias, também válidas para “comprar” roupas, material escolar, brinquedos, livros ou pipoca para comer enquanto assistem a filmes.