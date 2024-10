Manifestantes exigem justiça por ambientalista assassinado em Honduras

Dezenas de manifestantes exigiram nesta quinta-feira (10), diante da sede do Ministério Público de Honduras, justiça para o ambientalista Juan López, assassinado em 14 de setembro.

O ativista de 46 anos, que realizava campanha contra uma mina a céu aberto, foi assassinado a tiros ao sair de uma igreja católica em Tocoa, 220 km a nordeste de Tegucigalpa, localidade da qual também era vereador, em um crime condenado pela ONU e pelo papa Francisco.

"Justiça, justiça!", gritavam em coro membros de organizações sociais, vestidos com camisetas verdes com uma foto do ambientalista e a frase "Justiça para Juan López".