Lula defende presidente da Colômbia, acusado de irregularidade eleitoral, e cita queda de Dilma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira, 10, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que é acusado de irregularidades eleitorais. Lula se disse solidário a Petro, primeiro presidente de esquerda da Colômbia, e que é necessário seguir o devido processo legal.

"Como alguém que já foi vítima de todo tipo de perseguição política, manifesto minha solidariedade ao presidente Gustavo Petro. Não se pode abrir mão do devido processo legal, ainda mais quando o que está em jogo é a vontade do povo expressa democraticamente pelas urnas", declarou Lula.

O petista traçou um paralelo com a deposição da petista Dilma Rousseff, processo que o PT classifica como golpe. "Lembro que, em 2016, a presidenta Dilma foi vítima de um processo de impeachment sem fundamentação legal e esse foi o início de um período turbulento e traumático na história do Brasil", disse o presidente brasileiro. Ele se manifestou em seu perfil no X, antigo Twitter.