Kate e príncipe William fazem 1º compromisso público desde fim da quimioterapia

O príncipe William e Kate Middleton, a princesa de Gales, realizaram nesta quinta-feira, 10, seu primeiro compromisso público conjunto desde o fim da quimioterapia de Kate, encontrando os pais enlutados das vítimas de um ataque a faca na cidade litorânea de Southport, no Reino Unido.

O casal real passou 90 minutos se reunindo em particular com as famílias de Bebe King, 6 anos, Elsie Dot Stancombe, 7, e Alice da Silva Aguiar, 9, que foram mortas em uma aula de dança temática com músicas de Taylor Swift em 29 de julho. Eles também se encontraram com seu professor.

Mais tarde, o casal se encontrou com socorristas em um centro comunitário e disse a eles o quanto seus esforços ajudaram as famílias das vítimas. "Não posso subestimar o quão gratos todos eles são pelo apoio que vocês deram naquele dia", disse Kate. "Em nome deles, obrigada." William e Kate sentaram-se lado a lado em um banco e ouviram suas histórias.