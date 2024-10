Inflação nos Estados Unidos cai para 2,4% interanual em setembro

Os analistas esperavam um aumento em termos anuais dos preços ao consumidor de 2,3%, de acordo com o consenso publicado pelo MarketWatch, que também prevê uma inflação de apenas 0,1% em um mês.

A chamada inflação subjacente, que exclui os preços dos alimentos e da energia, considerados mais voláteis, aumentou 0,3% em um mês, como em agosto, e 3,3% em um ano, ligeiramente acima dos 3,2% registrados no mês anterior.

Os preços dos alimentos para as famílias aumentaram 0,4% em um mês, após seis meses de estabilidade quase total.

Estes novos dados são os últimos publicados antes das eleições presidenciais e da próxima reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O Departamento do Trabalho observou que a habitação e os alimentos foram responsáveis por 75% da alta de preços registrada em setembro.

Par determinar sua política monetária, a instituição financeira baseia-se na evolução do índice PCE, que será publicado no final do mês.

Em agosto, este índice caiu novamente para 2,2% em termos anuais, muito próximo da meta de médio prazo do Fed de 2%.

O banco central americano permanece cauteloso em relação à política monetária, ressaltando regularmente que suas decisões dependerão sobretudo da evolução dos dados macroeconômicos.