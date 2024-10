Infância é vítima de uma violência 'sem precedentes', denuncia funcionária da ONU

M'jid, de 65 anos, apresenta nesta quinta-feira (10), em uma reunião da Assembleia Geral da ONU dedicada aos direitos da infância, um relatório devastador, que conclui que a violência sofrida pelos menores no planeta "atingiu níveis sem precedentes".

"O mundo não vai muito bem. Temos muitas crises atualmente", resume a pediatra marroquina Najat Maalla M'jid, que, no entanto, acredita que este é um "momento crucial para impulsionar a agenda política e garantir que os políticos e os tomadores de decisões a levem isso consideração".

O panorama traçado por seu relatório não poderia ser mais desolador: mais de 450 milhões de crianças viviam em zonas de conflito no final de 2022; 40% dos 120 milhões de deslocados até o final de abril eram menores de idade; 333 milhões de crianças vivem em extrema pobreza e mais de 1 bilhão está em alto risco de serem afetadas pelas mudanças climáticas, "um multiplicador de riscos".

Outras facetas da violência infantil incluem o trabalho (160 milhões); o casamento infantil, com cerca de 640 milhões de meninas e mulheres forçadas a se casar; o bullying, sofrido por um em cada três estudantes entre 13 e 15 anos; e a falta de educação formal, com 6 milhões de crianças a mais fora do sistema escolar desde 2021, elevando o total para 250 milhões.

O suicídio é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. A cada ano, quase 46 mil jovens entre 10 e 19 anos tiram suas próprias vidas.

O Unicef, a organização da ONU para a infância, denunciou nesta quinta-feira que uma em cada oito meninas e mulheres (370 milhões) foram vítimas de estupro ou agressões sexuais durante a infância.