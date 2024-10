Han Kang, a primeira sul-coreana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura

"O trabalho de Han Kang é caracterizado por esta dupla exposição da dor, uma correspondência entre tormento mental e tormento físico, em estreita relação com o pensamento oriental", afirmou a academia sueca.

A escritora tem "uma consciência única das relações entre o corpo e a alma, os vivos e os mortos e, por seu estilo poético e experimental, é considerada uma inovadora no campo da prosa contemporânea", declarou à imprensa o presidente do Comitê do Nobel, Anders Olsson.

- Exploração erótica -

Han Kang ficou internacionalmente conhecida com seu romance "A Vegetariana" (2007), que lhe valeu o Man Booker Prize em 2016, um dos principais prêmios literários de língua inglesa.