Ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura da última década

2024: Hang Kang (Coreia do Sul) por "sua intensa prosa poética, que confronta os traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".

Estes foram os últimos dez vencedores do Prêmio Nobel de Literatura.

2022: Annie Ernaux (França) pela "coragem e acuidade clínica com a qual descobre as raízes, os distanciamentos e as restrições coletivas da memória pessoal".

2021: Abdulrazak Gurnah (Reino Unido) por "seu relato empático e sem compromisso sobre os efeitos do colonialismo e o destino dos refugiados entre culturas e continentes".

2020: Louise Glück (Estados Unidos) por "sua voz poética característica que, com sua beleza austera, torna a existência individual universal".