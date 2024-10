Força da ONU no Líbano acusa Israel de atirar contra sua base, gerando protestos internacionais

O Exército israelense assegurou que antes de atirar "ao lado" da base, teria pedido aos soldados da ONU para se manterem "em espaços protegidos". No entanto, o incidente gerou protestos de Washington, Paris, Roma, Madri, Dublin e Jacarta, além de ter motivado uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesta quinta.

O embaixador da Indonésia na ONU, Hari Prabowo, denunciou no Conselho de Segurança da ONU que o ataque "mostra claramente como Israel se colocou acima do direito internacional, da impunidade e de nossos valores de paz".

A Espanha, que dirige a Unifil, pediu que se "garanta" a segurança dos capacetes azuis e a Irlanda classificou o ocorrido como um "ato irresponsável" que "deve cessar".

A Casa Branca, por sua vez, disse que está "profundamente preocupada" com os relatos de que Israel atirou contra a sede das forças de paz da ONU no sul do Líbano, informou hoje um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

A França, que antes do incidente tinha solicitado ao Conselho de Segurança uma reunião sobre o tema do Líbano, "condenou qualquer ataque à segurança" dos soldados a ONU.