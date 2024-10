Evo Morales se nega a depor ao MP por escândalo de abuso de menor na Bolívia

Contudo, seu advogado Nelson Cox adiantou que o líder indígena - que tacha as acusações de "mais uma mentira" - não vai comparecer porque considera que a investigação é "ilegal".

Morales, de 64 anos, foi intimado pelo MP do departamento de Tarija para prestar depoimento dentro do processo por "estupro, tráfico e exploração de pessoas".

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, decidiu não se apresentar, nesta quinta-feira (10), à convocação do Ministério Público que o investiga pelo suposto abuso de uma menor durante o seu mandato, o que pode lhe render uma ordem de prisão.

O escândalo que pode colocar Morales na prisão remonta a 2015, quando - segundo a denúncia investigada pelo Ministério Público - o 'líder cocaleiro' se envolveu com uma menor de 15 anos, com quem teve uma filha em 2016.

Segundo o texto que baseia o mandado de prisão anulado pela Justiça, os pais da menor a inscreveram na "guarda juvenil" de Morales "com a única finalidade de escalar politicamente e obter benefícios [...] em troca de sua filha menor", o que configuraria o crime de tráfico e exploração de pessoas.

Gutiérrez, que foi removida e depois restituída a seu cargo, reabriu o caso contra Morales não só por "estupro" - que implica conjunção carnal com menores de 14 a 18 anos -, mas acrescentou a acusação de exploração e tráfico de pessoas contra o ex-presidente.

A promotora de Tarija Sandra Gutiérrez pediu a prisão de Morales em 26 de setembro, mas o pedido foi arquivado por uma juíza que aceitou um recurso do ex-chefe de Estado.

- Perseguição -

Morales é hoje o principal opositor do governo de seu ex-ministro Luis Arce e o acusa de reabrir o caso como parte de uma "perseguição judicial" para afastá-lo da corrida pela indicação do grupo político da situação, que vive uma disputa interna, para as eleições presidenciais de 2025.