EUA: furacão Milton poderá ser o "mais devastador em 100 anos"

Presidente Biden cancela ida à cúpula do "plano da vitória" do ucraniano Volodimir Zelenski na Alemanha para acompanhar chegada de tempestade com alto potencial de destruição nos Estados Unidos.O presidente dos EUA, Joe Biden, cancelou nesta terça-feira (08/19) uma viagem à Alemanha marcada para esta semana que culminaria em uma cúpula onde seria discutido o "plano da vitória" do presidente ucraniano Volodimir Zelenski na guerra contra a Rússia. A Casa Branca informou que o cancelamento se deu em razão da aproximação do furacão Milton, que se dirige para o estado da Flórida e retornou ao status de uma tempestade de categoria 5 – a mais alta na escala Saffir-Simpson – na tarde desta terça-feira. A expectativa das autoridades americanas é que o furacão pode se tornar o "mais devastador em 100 anos". O furacão ameaça trechos da costa oeste da Flórida atingidos recentemente pelo furacão Helene, que causou estragos na região no final de setembro. Segundo a Casa Branca, Biden decidiu permanecer no país para "supervisionar os preparativos e a resposta" ao furacão. Cúpula esvaziada Não ficou claro como a ausência de Biden deve afetar a cúpula. No evento, líderes das principais nações aliadas da Ucrânia se reuniriam primeira vez na base aérea americana de Ramstein, na Alemanha. "Vou falar hoje com meu amigo, o chanceler da Alemanha, e vamos tentar resolver isso", disse Biden durante um breve discurso sobre o furacão na Casa Branca. O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, disse compreender as razões do presidente americano para cancelar a viagem e que a visita seria remarcada. "Se essas tempestades estivessem acontecendo no meu país, eu tomaria a mesma decisão", afirmou. O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, já haviam confirmado presença. Participariam do evento cerca de 20 líderes internacionais. "Uma das piores tempestades em 100 anos" Biden alertou que o furacão Milton poderá se tornar "uma das piores tempestades em 100 anos a atingir a Flórida". O Centro Nacional de Furacões dos EUA alertou que a tempestade "está prevista para permanecer um furacão extremamente perigoso ao atingir a costa na Flórida". O Milton, que retornou ao status de categoria 5 na terça-feira, ameaça a área da Baía de Tampa, que abriga mais de 3,3 milhões de pessoas e conseguiu passar mais de 100 anos sem ser atingida pelo impacto direto de um grande furacão. rc (DPA, ots, AP)