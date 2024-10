Equador e Paraguai empatam (0-0) nas Eliminatórias Sul-Americanas

O Equador empatou em 0 a 0 com o Paraguai nesta quinta-feira (10) em Quito, e permaneceu na zona de classificação direta das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, além de manter a invencibilidade histórica contra os paraguaios em casa.

Jogando diante de sua torcida, com arbitragem do brasileiro Raphael Claus, a seleção tricolor dominou desde o primeiro minuto e pressionou os adversários, que tiveram dificuldades para sair de seu campo no estádio Rodrigo Paz Delgado na capital equatoriana (2.850 metros acima do nível do mar).

Com o empate, o Equador chegou aos 12 pontos, o que lhe permite, por enquanto, se manter no quarto lugar e na zona de classificação direta para a Copa do Mundo que será disputada em Estados Unidos, México e Canadá daqui a um ano e oito meses.