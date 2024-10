Bolívia vence Colômbia (1-0) na altitude e entra na zona de classificação para Copa de 2026

A Bolívia venceu nesta quinta-feira (10) a Colômbia por 1 a 0, na altitude de 4.150 metros de El Alto, tirando a invencibilidade dos colombianos nas Eliminatórias Sul-Americanas e entrando na zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026. Com gol de Miguel Terceros no início do segundo tempo (58'), a Bolívia chegou aos 12 pontos e subiu provisoriamente para a quarta posição, enquanto os colombianos seguem na segunda colocação, com 16 pontos, atrás da líder Argentina. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na décima rodada, marcada para terça-feira, a Bolívia enfrentará os atuais campeões mundiais e bicampeões da América em Buenos Aires, enquanto a Colômbia receberá o Chile em Barranquilla.

Desde os primeiros minutos, a Bolívia pisou no acelerador, com chutes de longa distância e uma bola na trave da meta defendida pelo goleiro colombiano Camilo Vargas. A Colômbia procurou desequilibrar através do seu habilidoso capitão James Rodríguez e do seu ponta Luis Díaz, enquanto o goleiro se mostrou eficiente. O objetivo do técnico Néstor Lorenzo era procurar uma brecha na defesa boliviana, focada no ataque, para partir no contra-ataque.

Aos 17 minutos, o boliviano Héctor Cuéllar recebeu o cartão vermelho após cometer uma falta em Roger Martínez que havia se livrado dos marcadores num momento de desatenção. Sem perder intensidade, bolivianos e colombianos preocuparam os goleiros adversários: Marcelo Suárez superou Vargas, mas o árbitro brasileiro Wilton Sampaio anulou o gol por impedimento. Jhon Córdoba chutou para o gol, mas um calcanhar milagroso salvou o goleiro Guillermo Viscarra. A desvantagem numérica começou a pesar entre os bolivianos, enquanto a seleção colombiana se mostrava mais incisiva e com a posse da bola.

A Colômbia, com inteligência, se dedicou a acalmar o ímpeto boliviano e, em vários momentos do primeiro tempo, o jogo ficou equilibrado. - Vitória depois de 21 anos - Sem grandes variações, as duas seleções retomaram o segundo tempo, mas a Bolívia com mais problemas por ter perdido um jogador, e sob pressão da Colômbia.

O colombiano Díaz criava as jogadas de ataque, com passes para Córdoba que falhou diversas vezes, diante do goleiro Viscarra, que contou também com a sorte. A Bolívia abriu o placar aos 58 minutos com um golaço de Miguel Terceros. Ele avançou pelo meio driblando seus marcadores e chutou com precisão sem chances para Vargas. A equipe comandada pelo técnico Lorenzo também começou a sofrer os efeitos dos 4.150 metros de altitude de El Alto, mas não desistiu.