Ataque israelense contra centro de Beirute deixa 22 mortos e mais de 100 feridos

Ataques aéreos israelenses atingiram o centro de Beirute na noite desta quinta-feira, 10, matando pelo menos 22 pessoas e ferindo 117, informou o Ministério da Saúde do Líbano. Esta é a terceira vez que Israel ataca centro da capital libanesa desde a invasão do sul do país para combater o Hezbollah.

O ataque aéreo no centro de Beirute - o mais mortal no Líbano em mais de um ano de guerra - aparentemente teve como alvo dois prédios residenciais em bairros separados do oeste de Beirute ao mesmo tempo, derrubando um prédio de vários andares e destruindo os andares inferiores de outro.

No bairro de Ras al-Nabaa, o ataque aéreo parece ter atingido a metade inferior de um prédio de apartamentos de oito andares, desencadeando uma série de explosões. Um segundo ataque na área oeste do Burj Abi Haidar derrubou um prédio inteiro, que foi engolido pelas chamas.