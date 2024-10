Após dois meses de incursão em Kursk, soldados ucranianos questionam seu objetivo

Elizabeth STRIY e Barbara WOJAZER com Ania TSOUKANOVA em Kiev

Kiev disse que o principal objetivo da operação surpresa, a maior realizada por um exército estrangeiro em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial, era retirar as forças russas da frente oriental ucraniana.

A incursão, iniciada em 6 de agosto a partir do nordeste da Ucrânia, surpreendeu Moscou. As tropas de Kiev entraram na região de fronteia de Kursk, onde afirmam controlar cerca de 1.000 km².

Após dois meses de ofensiva em Kursk, alguns soldados ucranianos questionam os objetivos desta incursão em território russo, que não impediu Moscou de avançar no leste da Ucrânia.

Também pretendia aumentar o moral das tropas exaustas após mais de dois anos de invasão russa. Porém, questões incômodas começam a surgir no terreno.

"O inimigo pode ter levado pessoal de outros pontos, ou da reserva, mas a verdade é que não notamos mudanças significativas", diz Oleksandr, ucraniano destacado perto de Toretsk, na região oriental de Donetsk, em grande parte ocupada pela Rússia.

"Se for uma operação de curto prazo, irá nos fortalecer. Se for uma operação de longo prazo com planos de ficar em Kursk, nossos principais recursos irão esgotar", diz Bogdan, outro recruta, em um café em Druzhkivka, ao sul de Kramatorsk, também em Donetsk.