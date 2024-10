Alcaraz perde para Machac nas quartas de final de Xangai; Sinner vence Medvedev

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, derrotou com facilidade o russo Daniil Medvedev em dois sets (6-1 e 6-4) nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai, e não haverá o tão esperado duelo nas semifinais entre ele e Carlos Alcaraz (N.2), já que o espanhol perdeu para o tcheco Tomas Machac (N.33) por 7-6 (7/5) e 7-5.

Numa partida em que Alcaraz entrou na quadra logo após o anúncio da aposentadoria da lenda do tênis espanhol Rafael Nadal, após a disputa da 'Final 8' da Copa Davis no final de novembro, o jovem murciano de 21 anos parecia desconectado em diversos momentos do jogo, o que acabou lhe custando a derrota.

Alcaraz não conseguiu aproveitar as inúmeras oportunidades que teve para quebrar o serviço do adversário (apenas uma em oito), enquanto Machac conseguiu fazer isso duas vezes, ambas no segundo set.