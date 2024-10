Primeiro-ministro do Japão dissolve Parlamento para as eleições antecipadas de 27 de outubro

O novo primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, dissolveu o Parlamento, nesta quarta-feira (9), com vistas às eleições antecipadas de 27 de outubro, informou o presidente da Câmara Baixa, Fukushiro Nukaga.

Ishiba, de 67 anos, assumiu no início de outubro como primeiro-ministro após ser nomeado líder do Partido Liberal Democrata (PLD), a formação conservadora que governa o Japão quase sem interrupção desde 1955.

Ao assumir o cargo, Ishiba anunciou seus planos de convocar eleições antecipadas em 27 de outubro para aumentar a legitimidade do novo governo, que quer aumentar os gastos em defesa, aumentar as ajudas aos lares mais pobres e revitalizar as regiões do Japão mais atingidas pela crise demográfica.