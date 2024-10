Presidente do México se solidariza com colega colombiano por investigação

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, se solidarizou, nesta quarta-feira (9), com seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, depois que a autoridade eleitoral do país anunciou que ele será investigado por supostas irregularidades durante sua campanha.

"Quero trazer a público nossa solidariedade com o presidente Petro", disse a mandatária de esquerda, quem assumiu o cargo há apenas uma semana, durante sua coletiva de imprensa matinal.

A autoridade eleitoral da Colômbia (CNE) decidiu na terça-feira iniciar uma investigação administrativa contra Petro por supostamente violar os limites de gastos em sua campanha de 2022 pelo equivalente a 880 mil dólares (aproximadamente 4,8 milhões de reais na cotação atual), segundo a instituição.