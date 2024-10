NOBEL QUÍMICA: Nobel de Química premia avanços na previsão da estrutura de proteínas com IA

Nobel de Química premia avanços na previsão da estrutura de proteínas com IA

Esses são os vencedores nos últimos 10 anos do Prêmio Nobel de Química, entregue nesta quarta-feira (9), aos americanos David Baker e John Jumper e ao britânico Demis Hassabis por seus trabalhos na previsão da estrutura das proteínas mediante a inteligência artificial.

Ganhadores do Prêmio Nobel de Química da última década

OSLO:

Prêmio Nobel da Paz será entregue em meio a guerras

O Prêmio Nobel da Paz será anunciado na sexta-feira, em um ano sombrio para a paz mundial, com o chefe da ONU, Antonio Guterres, a Corte Internacional de Justiça e a agência da ONU para refugiados palestinos, UNRWA, entre os favoritos.

=== EUA FURACÃO ===

TAMPA:

Flórida em alerta para chegada do furacão Milton, que voltou à categoria 5

O furacão Milton atinge a Flórida na noite desta quarta-feira, depois de subir mais uma vez à categoria máxima, o que levou o presidente Joe Biden a alertar que poderia ser "a pior tempestade" a atingir o estado "em um século".

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

AMAZONAS, Colômbia:

A agonia do rio Amazonas e suas comunidades indígenas na Colômbia

Carregando galões de água nos ombros, os indígenas yagua, na Colômbia, caminham por um deserto de terra árida, outrora coberto pelas águas do Amazonas. Até que uma seca severa reduziu o fluxo do maior rio do mundo em 90%.

-- EUROPA

ESTRASBURGO:

Parlamento Europeu recebeu com hostilidade o primeiro-ministro húngaro Orbán

O primeiro-ministro da Hungria, o ultraconservador Viktor Orban, foi recebido nesta quarta-feira (9) com hostilidade no Parlamento Europeu, onde legisladores de vários blocos políticos se revezaram para confrontá-lo com críticas amargas.

-- ÁSIA

VIENTIANE, Laos:

Líderes do sudeste asiático pedem 'medidas concretas' para acabar com conflito em Mianmar

Os líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) pressionaram, nesta quarta-feira (9), a junta militar de Mianmar e os rebeldes a tomarem "medidas concretas" para retomar o processo de paz e acabar com a guerra civil.

-- OCEANIA

NUKUALOFA, Tonga:

Ilhas do Pacífico Sul, dominadas pelo tráfico de drogas da América Latina e Ásia

O isolamento e a escassa vigilância transformaram as ilhas do Pacífico Sul em uma rota privilegiada para o tráfico de drogas, tanto da América Latina como da Ásia, gerando consequências desastrosas para a população local, alertam autoridades das Nações Unidas e forças policiais.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Economia sólida e eleitores pouco entusiasmados, o paradoxo dos EUA

A economia americana mostra um vigor inesperado, com uma geração de empregos que supera as expectativas do mercado, mas ainda que o tema seja central a um mês das eleições presidenciais, os eleitores estão pouco otimistas.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

WASHINGTON:

Mudança climática intensificou as chuvas e os ventos do furacão Helene

As chuvas e ventos do furacão Helene, que devastou o sudeste dos Estados Unidos em setembro e causou mais de 230 mortes, foram 10% mais intensos devido à mudança climática, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (9).

PARIS:

Pagar aos afetados antes de uma catástrofe climática: uma ideia controversa em ascensão

Longe da burocracia das finanças internacionais, uma solução a priori muito simples ganha terreno para proteger as populações vulneráveis dos eventos climáticos: transferir dinheiro para elas rapidamente, mesmo antes da catástrofe acontecer.

PARIS:

Financiamento climático, os pontos de discórdia nas negociações da COP29

As negociações climáticas da ONU se concentram neste ano em alcançar um compromisso global para arrecadar bilhões de dólares para que os países em desenvolvimento possam enfrentar a crise climática.

CAJAMARCA, Peru:

Apicultoras peruanas desafiam a mudança climática com fundos da ONU

Nas montanhas de Cajamarca, no nordeste do Peru, um viveiro salva milhões de abelhas da morte por falta de alimentos. Quinze mulheres transformaram um pequeno fundo não reembolsável em uma iniciativa modesta mas bem-sucedida de adaptação à crise climática.

BERKHAMSTED, Reino Unido:

Filmes mudos de Sherlock Holmes voltam às telas depois de uma restauração meticulosa

Os filmes mudos sobre as aventuras de Sherlock Holmes foram restaurados no Reino Unido, mais de um século depois da sua realização, e serão exibidos em meados de outubro, para a felicidade dos fãs.

