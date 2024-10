Ministro da Defesa de Israel diz que ataque ao Irã será 'letal' e 'surpreendente'

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, alertou nesta quarta, 9, que a retaliação contra o Irã será "letal, preciso e, acima de tudo, surpreendente". Segundo a Associated Press, os comentários ocorreram durante visita nesta quarta-feira a uma unidade de inteligência israelense. "Eles não entenderão o que aconteceu e como. Eles verão os resultados", acrescentou Gallant.

As falas do ministro da Defesa foram realizadas horas depois de uma ligação entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Joe Biden, para alinhar informações sobre a ofensiva israelense contra o Irã. Gallant disse ainda que "quem atacar Israel será prejudicado e pagará um preço".

Os comentários sinalizam também uma escalada das tensões na região. De acordo com o jornal The Times of Israel, chefe de equipe das Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês), tenente-general Herzi Halevi, afirmou que o exército israelense continuará os ataques contra o Hezbollah, no Líbano, e que "não permitirá qualquer trégua ou recuperação" do grupo militante. Em Gaza, uma operação israelense em larga escala na parte norte do território palestino deixou dezenas de mortos e ameaçou fechar três hospitais, disseram autoridades e moradores palestinos.