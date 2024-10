Membros do Conselho de Segurança advertem Israel contra leis que podem proibir UNRWA

Membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas pediram nesta quarta-feira (9) que Israel não prossiga com uma lei destinada a expulsar a agência da ONU para os refugiados palestinos, UNRWA, dos territórios ocupados, especialmente a Faixa de Gaza. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que seu país "acompanha com profunda preocupação a proposta legislativa israelense que poderia alterar o status legal da UNRWA". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sua expulsão poderia "prejudicar sua capacidade de se comunicar com autoridades israelenses e eliminar os privilégios e imunidades concedidos às organizações e ao pessoal da ONU em todo o mundo", afirmou.

A Argélia, que junto com a Eslovênia convocou a reunião de emergência do conselho sobre a crise nos territórios palestinos, apontou que "durante anos, as autoridades israelenses deixaram claros o seu desejo e a sua intenção de desmantelar a UNRWA". "Reiteramos que os direitos dos refugiados palestinos são imprescritíveis", declarou Amar Bendjama, embaixador da Argélia, membro não permanente do Conselho de Segurança. "Funcionários israelenses do alto escalão descreveram a destruição da UNRWA como um objetivo de guerra", lembrou Philippe Lazzarini, o chefe dessa agência, que destacou que 226 de seus funcionários morreram em bombardeios israelenses nos últimos 12 meses.

A Comissão de Assuntos Exteriores e Defesa do Parlamento israelense, o Knesset, aprovou no domingo dois projetos de lei destinados a encerrar as atividades e os privilégios da UNRWA em Israel. O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou na terça-feira que havia escrito ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para expressar sua "profunda preocupação” com a proposta. As atividades da UNRWA são "parte integral" da resposta humanitária da ONU em Gaza, afirmou Guterres, e sua expulsão "sufocaria os esforços para aliviar o sofrimento humano e as tensões em Gaza" e "seria uma catástrofe em um desastre já sem precedentes".

O embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, disse na reunião do Conselho de Segurança que a agência para os refugiados palestinos "é o maior sucesso da história" da organização. Antes da guerra desencadeada pelos ataques do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, a agência, criada em 1949, fornecia cuidados médicos e educação para grande parte da população de Gaza. "Trabalhamos com as agências da ONU", declarou o embaixador de Israel, Danny Danon, cujo país acusou 12 funcionários da UNRWA de terem participado dos ataques do Hamas.