Líderes do sudeste asiático pedem 'medidas concretas' para acabar com conflito em Mianmar

Os líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) pressionaram, nesta quarta-feira (9), a junta militar de Mianmar e os rebeldes a tomarem "medidas concretas" para retomar o processo de paz e acabar com a guerra civil.

Os dez países que compõem a Asean reúnem-se na capital de Laos, Vientiane, para uma cúpula de três dias centrada na crise em Mianmar, governada por uma junta militar desde o golpe de 2021.

No encontro, os membros do bloco também abordarão a situação no disputado mar da China Meridional, palco de violentos confrontos entre embarcações chinesas e pescadores das Filipinas e do Vietnã.