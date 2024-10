Liderança do Partido Conservador britânico será disputada pelos dois candidatos menos moderados

Kemi Badenoch e Robert Jenrick, os dois candidatos menos moderados à liderança do Partido Conservador britânico, serão os finalistas, após a votação dos parlamentares 'tories' nesta quarta-feira (9), que eliminou James Cleverly, ex-ministro das Relações Exteriores.

Badenoch, de 44 anos, filha de pais nigerianos e ex-ministra da Mulher e Igualdade, e Jenrick, de 42, que ocupou a pasta de Imigração no governo do líder anterior do partido, Rishi Sunak, eram os candidatos mais jovens e de perfil mais conservador entre os quatro concorrentes.

James Cleverly, de 55 anos, que também foi ministro do Interior, e o outro aspirante, Tom Tugendhat, de 51, titular da pasta de Segurança na última legislatura, cuja eliminação foi anunciada na terça, eram considerados mais moderados.