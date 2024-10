'Fui eu quem tomou a decisão', diz Deschamps sobre ausência de Mbappé

"Fui eu quem tomou a decisão com os elementos que tinha. É verdade, ele jogou a partida do fim de semana, não inteiro, sem estar 100%. Está bem para o jogador e para a seleção francesa? Acho que não", declarou Deschamps em entrevista coletiva.

"Kylian cristaliza muitas coisas quando não está aqui. Mas tenho certeza de que ele está comprometido com a seleção francesa", disse Deschamps um dia antes do jogo contra Israel, em Budapeste.

Como já fez em um vídeo publicado na segunda-feira, Deschamps explicou a situação: "O empregador do jogador é o clube. Os clubes sempre têm este poder. Não são as federações que pagam aos jogadores. O interesse entre os clubes e as seleções pode ser comum exceto quando há jogos. O fato de os clubes estarem atentos, para não dizer reticentes, não é algo específico com Kylian".

"O importante é manter um intercâmbio com o jogador. Não estou aqui para colocar o jogador em uma situação complicada entre o clube e a seleção. Já aconteceu de eu não ter chamado jogadores que têm que jogar logo depois da data Fifa. Os clubes têm uma atenção maior com os jogadores das seleções. É o seu poder, não é menos forte hoje em dia", acrescentou o treinador.