Exploração ilegal de madeira na Amazônia brasileira cresceu 19% em um ano

A extração de madeira em terras não autorizadas aumentou de 106 mil hectares para 126 mil hectares nesse período, segundo os registros do Simex, o principal indicador no Brasil de exploração legal e ilegal de madeira na região amazônica.

A extração ilegal de madeira na Amazônia brasileira aumentou 19% em um ano, de acordo com um relatório publicado nesta quarta-feira (9), enquanto a maior floresta tropical do mundo enfrenta recordes de incêndios em duas décadas.

"O aumento da ilegalidade gera danos ambientais, ameaça povos e comunidades tradicionais e enfraquece o setor madeireiro, além de prejudicar a imagem do país no mercado internacional", lamentou Dalton Cardoso, do instituto Imazon, em comunicado.

As áreas onde a atividade de extração com fins comerciais se identificou foram mapeadas usando imagens de satélite e comparadas com as zonas autorizadas pelas agências estaduais.

Segundo o levantamento, a maior parte da extração ilegal (71%) ocorreu em terrenos rurais privados. São cerca de 650 propriedades envolvidas.

Os principais envolvidos estão identificados em registros públicos e são passíveis de punições por seus crimes, enfatiza o comunicado.