'É muito difícil' jogar futebol, diz capitão da seleção de Israel

"É muito difícil" jogar futebol enquanto seu país está em guerra, disse nesta quarta-feira (9) o capitão da seleção de Israel, Dor Peretz, um dia antes do jogo contra a França, em Budapeste, pela Liga das Nações da Uefa.

"Acho que não vocês não podem se dar conta do quanto a situação é difícil, quando nossos soldados defendem nosso país, quando ainda há reféns", afirmou Peretz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ataque do Hamas no sul de Israel no dia 7 de outubro de 2023 desatou uma contraofensiva israelense na Faixa de Gaza, que se estendeu ao Líbano nas últimas semanas.